Иркутск, , 10:28 — REGNUM В ближайшие дни жители Иркутской области ощутят по-настоящему сибирские морозы: судя по данным сайта синоптиков, завтра 15 ноября в регионе ночная температура в регионе опустится до — 31,-36°С, а при прояснении похолодает до -44°С (в Катангском и северо-восточных районах).

В Иркутске сегодня, 14 ноября, температура ночью опускалась до — 23 °C (днём — 11,-13°С). Сильные морозы сохраняться и последующие дни.

Напомним, сильные морозы в регион пришли после метелей и сильного ветра.

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