Москва, , 10:32 — REGNUM Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян убит на юго-западе Москвы. О возбуждении уголовного дела по факту убийства мужчины сообщает 14 ноября пресс-служба столичного главка СКР.

По данным следствия, убийство 40-летнего спорстмена произошло вечером 13 ноября возле жилого дома на Нахимовском проспекте. Неизвестный выстрелил в мужчину и скрылся, спортсмен скончался на месте. Стрелка разыскивает полиция.

О личности погибшего сообщает радиостанция Business FM. Уточняется, что спортсмена застрелили возле его автомобиля Infiniti.

Ашот Болян — трехкратный чемпион мира по тайскому боксу по версии Всемирной профессиональной ассоциации кикбоксинга. Он также был многократным победителемразличных турниров и возглавлял Всемирную ассоциацию армянских спортивных федераций.