Чита, , 10:25 — REGNUM На месте крупной аварии с семью погибшими и двумя травмированными в Забайкальском крае работают сотрудники полиции. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 ноября в региональном главке МВД.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло 14 ноября около семи часов утра на федеральной автодороге «Чита-Забайкальск» на мосту через ручей «Жипхоши». Расстояние от места происшествия до посёлка Агинское — 60 км.

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По предварительным данным, микроавтобус «Хендай» двигался из Оловянной в Читу. Водитель микроавтобуса допустил наезд на стоящую на мосту грузовую автомашину «Шацман». От удара микроавтобус вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомашиной ЗИЛ-130.

На месте ДТП погибли шесть человек, в том числе водитель микроавтобуса. Ещё один пассажир скончался позже. Два человека получили травмы. Погибшие и пострадавшие находились в микроавтобусе. По предварительным данным, детей среди них нет.

На место ДТП выехали начальник УГИБДД УМВД по Забайкалью Эдуард Белобровый, начальник УМВД по региону Александр Щеглов.

Выяснилось, что микроавтобус «Хендай» был зарегистрирован как легковое такси.

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Грузовой автомобиль «Шацман» в момент аварии был неисправен. Водитель выставил знак аварийной остановки, включил аварийную световую сигнализацию.

Личности погибших устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с семью погибшими в Забайкальском крае («Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности» — ст. 238 УК РФ).

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