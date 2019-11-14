Тверь, , 10:25 — REGNUM В Твери следователи завершили расследование уголовного дела об обрушении навеса, при котором пострадали несколько человек. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Обвиняемым по делу по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») проходит генеральный директор ООО «Аксеон» — компании, оказывавшей услуги по профессиональной комплексной уборке.

По версии следствия, между ООО «Аксеон» и ГБУ ТО «Учреждение по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и сооружений» был заключен контракт, в том числе на очистку кровли крыш административных зданий. Однако услуги, оказываемые компанией, согласно материалам дела, не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья граждан: кровля здания № 12Б по улице Новоторжской не была очищена от снега и льда, а никаких ограждений и предупреждений в местах возможного схода снега и ледяных глыб установлено не было. В результате 15 и 16 февраля текущего года снег сошёл на установленный рядом со зданием деревянный навес, который обрушился. Пострадали три женщины, одной был причинён тяжкий вред здоровью.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в СК.

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