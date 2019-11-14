Газа, Палестина, , 10:30 — REGNUM В результате обстрелов представителями армии Израиля сектора Газа погибли 34 палестинца и ещё 111 получили ранения разной степени тяжести. Об этом 14 ноября сообщает новостной портал Dunya Al Watan со ссылкой на источники.

Также сообщается, что во время ночного авиаудара ВВС Израиля в районе города Дейр-Балах был разрушен дом и в результате этого погибли восемь арабов, принадлежащих к одной семье, причем, по информации палестинских источников, среди погибших есть дети и женщины.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября по меньше мере 18 палестинцев, включая одну женщину, погибли в результате непрекращающихся ударов израильской армии по сектору Газа.

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