Соледар, ДНР, 14 ноября 2019, 10:33 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ 15 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 329 единиц боеприпасов, сообщили 14 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ в общей сложности выпустили 15 мин калибра 82 мм, применили зенитные установки, вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, крупнокалиберное стрелковое оружие.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела ВСУ западной окраины Донецка, ранение получил мирный житель 1965 года рождения.
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