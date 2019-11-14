Новосибирск, , 10:22 — REGNUM В Новосибирске неизвестные избили президента Сибирской Ассоциации дизайнеров и архитекторов, члена штаба ОНФ и сопредседателя новосибирского отделения «Опора России» Андрея Радаева, сообщает Сиб.фм со ссылкой на коллегу Радаева Дениса Винокурова.

По данным СМИ, инцидент произошёл вечером 12 ноября, когда Андрей Радаев подошёл к своему автомобилю после работы — неизвестные прыснули ему в лицо из перцового баллончика и начали избивать. С травмами он был доставлен в больницу.

Случившееся Радаев связывает со своей деятельностью. По его словам, в последнее время он активно выступал против застройки территории Военного городка и сегодня, 14 ноября, должен был выступить на экспертном совещании.