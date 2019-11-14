Москва, , 10:25 — REGNUM Сотрудники полиции Москвы 13 ноября помешали 32-летнему мужчине спрыгнуть с моста. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

По данным правоохранителей, сообщение в полицию было получено от администратора одного из ресторанов. Обратившаяся женщина рассказала, что клиент их заведения спросил лист бумаги с ручкой, написал записку и покинул ресторан.

Сотрудники полиции осмотрели прилегающую территорию и увидели, что на парапете моста стоит мужчина и собирается спрыгнут с него на набережную. Но осуществить задуманное ему не удалось, так как правоохранители схватили мужчину за одежду.

Сообщается, что мужчину передали скорой помощи, и он был госпитализирован с «резаными ранами предплечья». Каким образом пострадавший получил травмы, не сообщается.