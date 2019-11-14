Салехард, , 10:12 — REGNUM На Ямале выявлено свыше 300 нарушений природоохранного законодательства в вахтовых вагон-городках. Прокурорские проверки прошли на месторождениях ЯНАО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального надзорно ведомства.

Выяснилось, что многие предприятия копили отходы без обустройства специальных площадок, отведённые же под мусор места не отвечали нормативам.

Не была организована должным образом утилизация жидких бытовых отходов в септик или дренажную ёмкость для последующего их вывоза.

В итоге прокуратура внесла 76 представлений, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены. К административной ответственности привлечено 126 организаций, к дисциплинарной ответственности привлечены 122 должностных лица.

Общая сумма штрафов составила пять миллионов рублей.