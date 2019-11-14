Мукачево, Украина, 14 ноября 2019, 10:13 — REGNUM В Закарпатской области Украины возле села Медяница два человека погибли в ДТП, сообщила 13 ноября пресс-служба национальной полиции Украины.
По предварительным данным, водитель автомобиля Audi, двигаясь в сторону Мукачево, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Fiat Scudo.
Среди пострадавших есть один малолетний ребёнок.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Хмельницкой области 13 человек пострадали в результате аварии с участием рейсового автобуса. Одну женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии, среди пострадавших один ребёнок.
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