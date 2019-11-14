Чита, , 10:08 — REGNUM Микроавтобус «Хендай», перевозивший пассажиров в Забайкалье и попавший в ДТП, зарегистрирован как легковое такси. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом главке МВД.

По данным ведомства, разрешение на перевозку получено от забайкальского министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта в октябре 2019 года на пять лет.

На месте крупной аварии в Забайкалье работают сотрудники полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, смертельное ДТП в Агинском районе Забайкалья произошло утром 14 ноября. Водитель микроавтобуса «Хендай» допустил наезд на стоящую на мосту грузовую автомашину «Шацман». Затем микроавтобус от удара вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком ЗИЛ-130. Шестеро пассажиров микроавтобуса и водитель погибли на месте, ещё один скончался позже. Детей среди погибших нет. Ещё два человека травмированы. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту аварии уголовное дело.

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Всего за сутки в двух ДТП в Агинском районе Забайкалья погибли 11 человек. 15 ноября объявлено днём траура в регионе.

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