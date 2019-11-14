Джайпур, Индия, , 09:49 — REGNUM Как минимум семь человек погибли и ещё восемь пострадали из-за ДТП, которое произошло в индийском штате Раджастан, расположенном на западе страны. Об этом 14 ноября сообщает агентство «Синьхуа».

По данным источника, ДТП произошло 13 ноября вечером, столкнулись микроавтобус и внедорожник. Это произошло на одной из трасс на расстоянии в 80 км от столицы штата Джайпура.

Также сообщается, что полиция и представители спасательных служб в настоящее время занимаются установлением причины произошедшего и отмечается, что все пострадавшие доставлены в больницу.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Забайкалье произошло сразу два крупных ДТП со смертельным исходом, в результате которых погибло 11 человек и объявлен траур в крае.