Петропавловск-Камчатский, , 09:44 — REGNUM На Камчатке в ряде районов объявлена лавинная опасность, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Ожидать схода лавин МЧС рекомендует с 15 по 17 ноября в горах Усть-Большерецкого, Елизовского районов (бассейн реки Паратунка), на территории Кроноцкого заповедника, в Мильковском, Усть-Камчатском, Быстринском, Соболевском районах. Также опасность схода лавин существует в районах вулканов Вилючиснкий, Козельский, Корякский и Авачинский.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября на Камчатке ожидаются опасные погодные явления — снегопады и порывы ветра до 30 м/с.