Париж, , 09:41 — REGNUM Спустя четыре года после самых крупных терактов в истории Франции члены правительства и другие официальные лица почтили память погибших в результате террористических атак, сообщает AFP.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал граждан страны вспомнить данное обещание «сохранить народное единство и не допустить того, чтобы террористы восторжествовали». В своем аккаунте в «Твиттере» глава государства написал:

«Давайте сегодня вспомним жертв терактов 13 ноября».

Статс-секретарь по внутренним делам Лоран Нунес напомнил гражданам Франции, что террористическая угроза все ещё велика.

«Мы должны всегда сохранять бдительность», — заявил он, коснувшись проблемы рассеивания членов террористических группировок по всему миру после их поражения в Ираке и Сирии.

13 ноября 2015 года почти одновременно были совершены несколько террористических атак: взрывы возле стадиона «Стад де Франс» в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов в Париже, а также захват заложников в концертном зале «Батаклан». В результате терактов погибли 130 человек, более 350 человек получили ранения разной степени тяжести. Ответственность за нападения взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).