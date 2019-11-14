Петропавловск-Камчатский, , 09:38 — REGNUM В районах Камчатки утром и днём 15 ноября ожидаются опасные погодные явления — сильный снег, метели, ветер до 30 метров в секунду, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации Гидрометцентра РФ, в Петропавловск-Камчатском, Елизовском, Усть-Большерецком районах, на юге Мильковского района ожидают сильные снегопады, налипание мокрого снега на провода, ветер местами до 30 метров в секунду в прибрежных районах. В горных и предгорных районах также ожидаются сильные снегопады с мокрым снегом, ветер до 20 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС и цента «Антистихия», в регионах ДФО 14 и 15 ноября ожидаются опасные метеоявления. В Хабаровском крае в ночь на 14 ноября выпала месячная норма осадков на побережье Татарского пролива.