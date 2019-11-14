Село Новая Усмань, Воронежская область, , 09:23 — REGNUM Житель Воронежской области признан виновным в совершении сексуального насилия в отношении своей двоюродной внучки, ближайшие 15 лет он проведёт в колонии. Решение Новоусманский районный суд вынес 13 ноября, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Как установлено судом и следствием, 60-летний мужчина совершал насильственные действия сексуального характера со своей двоюродной 8-летней внучкой, с использованием ее беспомощного состояния.

Сам мужчина своей вины не признал, и ходатайствовал о рассмотрении его дела коллегией из трех судей.

Суд признал пенсионера виновным в надругательстве над ребёнком и приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.