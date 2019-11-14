Биробиджан, , 09:30 — REGNUM К трём годам лишения свободы приговорил суд в Еврейской автономной области мужчину, который из ружья расстрелял сторожку дачного кооператива, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как установлено следствием, мужчина 1971 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушая общественный порядок и нормы поведения, достал незарегистрированное ружьё и из хулиганских побуждений произвёл несколько выстрелов в сторону сторожевого домика дачного кооператива.

Свою вину он признал, в содеянном раскаялся, срок наказания он будет отбывать условно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске студент Амурского колледжа из ружья расстрелял своих однокурсников, в результате чего один человек погиб и трое были ранены. Сам стрелок покончил жизнь самоубийством.