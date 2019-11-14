Подгорица, , 09:14 — REGNUM Из-за сильного шторма на Адриатическом море несколько домохозяйств в черногорском городе Яз находится под угрозой затопления, сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям Черногории.

По их сообщениям, за предыдущие 24 часа экстренные службы не предпринимали активных действий для борьбы со сложившейся метеорологической ситуацией, пишет новостное агентство RTCG 13 ноября.

Исключением является, по их словам, Служба охраны и спасения Будвы, которая выкачала воду из нескольких затопленных жилых и коммерческих зданий и установила мешки с песком для защиты от затопления района «Старый город» в Будве.