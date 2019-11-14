Винница, Украина, 14 ноября 2019, 09:03 — REGNUM В Винницкой области Украины загорелся склад хранения вещевого имущества 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, сообщили 13 ноября в пресс-центре формирования.
Спустя полчаса пожарные локализовали возгорание, а через четыре часа после начала пожара, его удалось потушить.
Напомним, за время существования независимой Украины, на её территории произошло 13 крупных пожаров на армейских складах.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черниговской области произошёл пожар на территории полигона. Горела территория площадью 10 га.
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