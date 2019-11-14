Гонконг, Китай, , 09:04 — REGNUM В течение 13 ноября в Гонконге, как минимум, 64 человека пострадали во время массовых акций протеста, переросших в беспорядки. Об этом сообщает в четверг, 14 ноября, телеканал RTHK.

По данным журналистов телекомпании, травмы разной степени тяжести получили 45 мужчин и 19 женщин. Два человека находится в критическом состоянии, а около половины пострадавших уже покинули медучреждения.

Как передавало ИА REGNUM, 13 ноября в Гонконге прошли самые массовые протесты за последние месяцы. Протестующие захватили кампусы ряда университетов, и полиция не смогла их оттуда вытеснить. Беспорядки охватили и другие районы города.

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