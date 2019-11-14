Благовещенск, , 08:59 — REGNUM Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин направил для расследования стрельбы в Благовещенске опытных криминалистов. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме этого, сообщается, что в данное время региональными следственными органами проводится комплекс следственных мер по установления всех обстоятельств произошедшего.

«Также Александр Бастрыкин дал указание в рамках расследования проверить организацию в учебном заведении системы охраны, дать оценку действиям всех должностных лиц колледжа и установить причины и условия, способствовавшие совершению учащимся данного преступления», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее студент благовещенского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства принёс в учебное заведение огнестрельное оружие и открыл стрельбу.

Читайте также: Устроивший стрельбу в Благовещенском колледже покончил с собой