Благовещенск, , 08:54 — REGNUM Один из раненных студентов в ходе стрельбы в колледже Благовещенска прооперирован и переведен в реанимацию. За жизнь ещё двух пострадавших врачи борются в операционных. О состоянии студентов, раненых во время стрельбы в Амурском колледже, корреспонденту ИА REGNUM рассказали в министерстве здравоохранения Амурской области.

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По данным ведомства, трое пострадавших (один в возрасте 20 лет, двое в возрасте 17 лет) получили множественные огнестрельные ранения. Двое пострадавших подростков госпитализированы в АОДКБ (один в тяжёлом состоянии, у второго — состояние средней тяжести). Третий раненый — в Благовещенскую городскую больницу, его состояние компенсированное. Медики обоих учреждений оказывают всю необходимую помощь.

«Проведен комплекс диагностических мероприятий всем троим пострадавшим. В данный момент в АОДКБ 17-летний пациент в тяжелом состоянии, прооперирован, находится в реанимации. Второй пострадавший, тоже 17 лет — в состоянии средней тяжести в данный момент в операционной, затем будет переведен в отделение политравмы. Врачи Амурской областной детской клинической больницы предпринимают все меры для спасения жизни и здоровья подростков. 20-летнему пострадавшему также в данный момент проводят хирургическую операцию в Благовещенской городской клинической больнице», — рассказали в облздраве Приамурье.

Как сообщало ИА REGNUM, в четверг, 14 ноября, один из студентов Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства принёс на занятия ружьё и открыл огонь по сокурсникам. В результате был убит один студент, трое ранены, нападавший покончил жизнь самоубийством.