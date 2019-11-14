Уфа, , 08:45 — REGNUM Врача диспансера в Уфе обвиняют в выдаче «липовой» справки. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По версии следствия, летом прошлого года подозреваемый 45-летний врач одного из диспансеров Уфы получил через посредника взятку в размере 80 тысяч рублей. За эти деньги он должен был выдать медицинское заключение о состоянии здоровья молодого человека, в котором содержались ложная информация о наличии у него заболевания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Отмечается, что в настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.