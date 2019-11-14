Нижний Тагил, Свердловская область, , 08:39 — REGNUM В Нижнем Тагиле на металлургическом комбинате работник получил тяжёлую травму. Инцидент произошёл вечером 8 ноября, сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Во время выполнения работ по рихтовке ролика входного рольганга линии неразрушающего контроля оператор подал рельс для проверки. При этом рельс задел торцом слесаря-ремонтника.

Мужчина получил тяжёлую травму головы. У него закрытый перелом в затылке. Сейчас прокуратура Тагилстроевского района ведёт проверку. Выясняются причины ЧП.