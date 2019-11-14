Амстердам, , 08:32 — REGNUM В Голландии за последние пять лет в десять раз увеличилось число сообщений о детской порнографии. В 2014 г. таких сообщений было 3.000, а в 2019 г. — 30.000. Такие данные приводит исследовательское бюро в области безопасности и преступности Bureau Beke. По мнению исследователей, такой рост вызван тем, что такие компании, как Google, Facebook и Microsoft обязаны сообщать в полицию о материалах, возможно содержащих детскую порнографию, и размещённых на их сайтах.

Несмотря на то, что полиция выделила дополнительные ресурсы на расследование дел, связанных с детской порнографией, количество таких дел остаётся слишком большим, что вынуждает полицию выборочно подходить к их рассмотрению. На практике это означает, что тысячи дел не рассматриваются. Лишь в 700 случаях из 30.000 сообщений полицией были начаты следственные действия. Прокуратора, в свою очередь, завела дела только по следам 300 сообщений.

В сентябре с.г. правительство выделило полиции нравов дополнительные 15 миллионов евро. Правда, пока неизвестно, достаточно ли будет этих средств. Исследователи из Bureau Beke указывают на то, что как полиции, так и прокуратуре требуются дополнительные людские ресурсы.

Кроме того, исследователи указывают на то, что Голландия играет ключевую роль в распространении детской порнографии во всём мире. Исследователи связывают это с тем, что в Голландии существует высокоразвитая цифровая инфраструктура.