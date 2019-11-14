Хабаровск, 14 ноября 2019, 08:27 — REGNUM МЧС РФ предупредила об опасных погодных явлениях на Дальнем Востоке 14 ноября. Особенно высока вероятность таких явлений в Хабаровском крае и Еврейской автономной области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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По данным Гидрометцентра России и центра Антистихия, существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы объектов энергетики, связи, ЖКХ, жизнеобеспечения населения, работы всех видов транспорта в ДФО.
Причиной может стать мокрый снег, сильный ветер, местами, например, на побережье Татарского пролива в Хабаровском крае, до 28 м/с.
Как сообщало ИА REGNUM, за ночь с 13 на 14 ноября, в Хабаровском крае выпала месячная норма осадков.