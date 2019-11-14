Ульяновск, , 08:10 — REGNUM В Майнском районе Ульяновской области вынесен приговор местному жителю, который обвинялся в наезде на инспектора ДПС при выезде на спецполосу для пассажирского транспорта. Он получил полтора года ограничения свободы, сообщает региональная прокуратура.

ДТП произошло 30 июня 2019 года. По данным правоохранителей, мужчина, управляя автомобилем «Лада Ларгус», на трассе Саранск — Сурское — Ульяновск выехал на специальную полосу для движения маршрутных транспортных средств, где сбил инспектора ДПС. Сотрудники полиции получил тяжкие травмы и был госпитализирован.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Фигуранту уголовного дела назначено 1,5 года ограничения свободы. Кроме того, он на один год лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. В качестве возмещения морального вреда взыскано 500 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кузоватовском районе направлено в суд уголовное дело по факту гибели трёх человек в аварии, которая произошла 25 июля 2019 года. В совершении преступления обвиняют таксиста. Следствие полагает, что водитель потерял контроль над ситуацией, столкнувшись при выезде на встречную полосу с «Жигулями». В результате происшествия водитель и двое пассажиров отечественной машины скончались на месте происшествия.