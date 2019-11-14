Барнаул, , 08:06 — REGNUM В предстоящие выходные на Алтае похолодает. В регион придут настоящие сибирские морозы. По данным синоптиков, 16 ноября температура воздуха опустится до - 32 °C. В отдельных районах пройдёт умеренный снег, на дорогах гололедица.

Холодать начнёт уже завтра, 15 ноября. За эти сутки в Алтайском крае похолодает до — 27 °C.

Как уже сообщало ИА REGNUM, почти месяц в Алтайском крае было бесснежно, но стоило главе российского правительства Дмитрию Медведеву прибыть в регион, так в один день снега намело столько, что образовались целые сугробы. Утром 13 ноября из Барнаула было вывезено более 1500 кубометров снега.

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