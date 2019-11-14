Жуковский, Московская область, , 08:07 — REGNUM Настоящий арсенал огнестрельного оружия изъяла полиция у 44-летнего жителя Подмосковья. Об этом сообщает пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По информации правоохранителей, у жителя Жуковского, проживающего по ул. Гагарина, были обнаружены и изъяты «предметы, конструктивно схожие с пистолетом Макарова и револьвером Наган», а также мелкокалиберная винтовка, охотничье ружьё и переделанный карабин «Сайга-12к».

Также изъято около 1 300 патронов различного калибра и другое оборудование.

Уточняется, что предварительное исследование уже установило пригодность части боеприпасов для применения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Ему назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.