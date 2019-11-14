Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 08:09 — REGNUM Жители Комсомольска-на-Амуре возмущены безобразной работой дорожных служб города. Улицы завалены снегом, их никто не чистит. Новый градоначальник Александр Жорник предлагает потерпеть и подождать оздоровления экономики, и объясняет, что денег в бюджете всё равно нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Васнецов А. М. Зимний сон (Зима). 1908-1914

Читайте также: В бюджете денег нет: жители Комсомольска-на-Амуре сбрасываются на салют

Комсомольский телеграм-канал Fluger сообщает, что, по словам самого Жорника, он в последние дни получает в интернете множество гневных замечаний от горожан. Мэр жалуется, что бывают даже агрессивные выпады. Люди пишут, что глава города сменился, а дороги как никто не чистил, так и не чистит.

«Проблемы с уборкой дорог — это следствие финансового кризиса, к которому мы пришли к сегодняшнему дню», — сообщил мэр Комсомольска Жорник.

Градоначальник также рассказал, что городу, помимо денег, не хватает техники, особенно снегоуборочной. Всего Комсомольску необходимо порядка 200 единиц таких машин, но днём на улицах работают 22−24 единицы, а по ночам всего 11 машин. Увеличивать ночные работы мэр не хочет, потому, что это двойная оплата работникам, а денег, как уже говорилось, нет. Жорник посетовал, что в 2016 году на уборку улиц было выделено 150 млн рублей, а в 2019 всего 90 млн. Сейчас же вся снегоуборка в городе идёт уже в счёт лимитов 2020 года.

Подводя итог своему объяснению, мэр Комсомольска сообщил, что нормальная расчистка дорог в городе начнётся только тогда, когда ему и его команде удастся оздоровить экономику. Он также сообщил, что подобные проблемы — во всех сферах городского хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Комсомольска-на-Амуре скидываются на салют, который по традиции сопровождает открытие зимнего катка. В бюджете на это денег нет.

Новый мэр города Александр Жорник — выдвиженец ЛДПР, он стал градоначальником в сентябре 2019 года.

На Хабаровский край обрушился сильный снегопад, в некоторых районах за одну ночь выпала месячная норма осадков. На трассах региона — массовые ДТП.