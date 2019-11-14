Чита, 14 ноября 2019, 07:39 — REGNUM Коммунальная авария оставила без тепла четыре одноэтажных дома и школу в селе Дунаево Сретенского района Забайкальского края. Как пояснил исполняющий обязанности заместителя председателя регионального правительства Андрей Гурулев, который находится сейчас на месте аварии, в настоящее время запущен резервный котел, но этого недостаточно для поддержания нужной температуры. Отопление жилого фонда не приостановлено.

Ремонт котельной. Забайкальский край
Ремонт котельной. Забайкальский край
Правительство Забайкальского края

«В трех домах топим дровами, в доме, где нет такой возможности, поставили обогреватели», — пояснил чиновник. По его словам к 16:00 часам по местному времени на грузовой машине будет доставлен исправный котел.

«До конца дня установим его в котельной и смонтируем, планируется восстановить работу объекта, дать тепло в дома и школу утром 15 ноября», — заявил Андрей Гурулев.

Как сообщало ИА REGNUM, температура воздуха в Забайкалье опустилась до -25 °C.

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