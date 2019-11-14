Чита, , 07:20 — REGNUM Семеро человек погибли и ещё двое получили ранения сегодня, 14 ноября, около 7:00 местного времени при столкновении трёх автомобилей в Агинском районе Забайкальского края. Об этом сообщает СУ СК РФ по Забайкальскому краю, которое уже проводит до следственную проверку по 238 статье УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Предварительно установлено что водитель микроавтобуса Hyundai имеет документы на осуществление пассажирских перевозок и в момент ДТП перевозил пассажиров из Ясногорска в Читу. Микроавтобус столкнулся с грузовиком Shacman, стоящим на обочине. После этого микроавтобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем ЗИЛ, который ехал навстречу.

Сообщило ИА REGNUM, водитель микроавтобуса столкнулся со стоящим у дороги грузовиком, после чего его выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с еще одним грузовым автомобилем. Отмечалось, что в результате аварии погибли шесть человек.

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