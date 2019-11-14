Томск, , 07:10 — REGNUM Крупный пожар в жилом доме произошёл в Томске на улице Первомайской ночью 14 ноября. Как сообщили ИА REGNUM в областном ГУ МЧС, горел двухэтажный брусовой жилой дом.

Пожар в жилом доме в Томске Пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

К приезду первого подразделения наблюдался открытый огонь из квартир на первом и втором этажах. Горели тамбур, крыша. Огнеборцы спасли шесть человек с первого и второго этажей. Применялась ручная пожарная лестница. Кроме того, из дома вынесли три газовых баллона.

В подъезде дома обгорели стены тамбура, сгорела лестница, обрушилось перекрытие между тамбуром и крышей и так далее. Обгорели стены в квартирах. Крыша дома обгорела на площади 80 кв. м. Общая площадь пожара составила 214 кв. м.

Причины возгорания устанавливаются. В тушении участвовали 50 человек и 16 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Саратовской области во время пожара в частном доме погибли двое детей.

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