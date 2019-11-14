Красноярск, , 07:11 — REGNUM В результате встречного столкновения с грузовым автомобилем с прицепом в Березовском районе Красноярского края погиб водитель иномарки. Об этом 14 ноября сообщает региональный портал newslab.ru.

По информации госавтоинспекции, трагедия произошла на автодороге «Обход» 13 ноября. Водитель легкового автомобиля «Lifan» двигался в сторону Красноярска и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с большегрузной фурой с прицепом.

Как следует из видео, снятого после столкновения, легковой автомобиль оказался буквально искорёжен. 38-летний мужчина — водитель иномарки — погиб на месте. Извлекать из смятого автомобиля его помогали специалисты КГКУ «Спасатель».

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.