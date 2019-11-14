Благовещенск, , 07:04 — REGNUM Сотрудники, вступившие в перестрелку со студентом, расстрелявшим сокурсников в благовещенском колледже, не пострадали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Амурской области.

Когда инспекторы ГИБДД первыми прибывшие на место происшествия поднялись на второй этаж учебного заведения, вооруженный гражданин произвёл выстрелы в их сторону. Полицейские открыли ответный огонь. Злоумышленника блокировали в аудитории. С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, сотрудники полиции вывели всех находящихся в помещении людей на улицу.

«Сотрудники полиции в перестрелке не пострадали», — отметили очевидцы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства студент открыл стрельбу из ружья по сокурсникам, в результате чего один человек погиб, трое получили ранения.