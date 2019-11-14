Хабаровск, , 07:02 — REGNUM В школе №58 города Хабаровска скончался ребёнок. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства трагедии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сообщается, что утром ребёнок пришёл в школу и внезапно почувствовал себя плохо, а затем потерял сознание. В медкабинете его пытались привести в чувство, но мероприятия ничего не дали — ребёнок умер. СК РФ по Хабаровскому краю проводит проверку с целью выяснения необходимости возбуждения уголовного дела — изымается документация. Опрашиваются свидетели.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке опекунов, издевавшихся над ребёнком, ждёт суд. Малыша плохо кормили, били и унижали.