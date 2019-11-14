Красноярск, , 06:53 — REGNUM Уже вторую ночь подряд в Красноярске снимают колёса с оставленных ночевать на улице автомобилей каршеринга. Об этом 14 ноября сообщает региональный портал newslab.ru.

По фотоснимкам, которые разместили в сети очевидцы происшествия, видно что и этой ночью, когда без колёс оставили прокатный автомобиль, «заночевавший» на улице Юности. И предыдущей ночью, когда «обезножили» авто, оставленное на улице 60 лет Октября, похитители не размениваются по мелочам.

В комментариях к снимкам посетители иронизируют, что само название автомобилей — «Делимобиль» — провоцирует граждан их «делить».

Похитителей колёс ищет полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в Красноярске начал работать первый в городе сервис поминутной аренды автомобилей (каршеринг) «Делимобиль».

Читайте также: В Красноярске запустили службу сервиса каршеринга