Благовещенск, , 06:36 — REGNUM Студент, устроивший стрельбу в Амурском колледже, покончил с собой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МВД по Амурской области.

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В полиции рассказали, как всё произошло.

«Когда инспекторы поднялись на второй этаж учебного заведения, увидели гражданина с оружием. Он произвёл выстрелы в сторону инспекторов ДПС, полицейские открыли ответный огонь. Злоумышленника блокировали в аудитории. С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, сотрудники полиции вывели всех, находящихся в помещении людей, на улицу».

Также в полиции подтвердили, что в результате стрельбы погиб один из студентов, а стрелок покончил с собой.

«На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе — осуществлявшего стрельбу, также в результате инцидента предварительно трое пострадали», — добавили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, студент 4 курса Амурского колледжа строительства пришёл на занятия со своим ружьём и открыл стрельбу по сокурсникам.