Якутск, , 06:34 — REGNUM В Якутии возбуждено уголовное дело по фиктивному получению жилья чиновником посёлка Сангар Кобяйского района Якутии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе проверки прокуратурой республики установлено, что между администрацией посёлка Сангар и двумя гражданами заключены договоры соцнайма на квартиры.

Выявлено, что договоры заключены фиктивно, с умершими людьми. Квартиры получили незаконно близкие родственники служащего.

Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 43-летний житель Иванова пытался дважды отправить своего престарелого отца ради наследства — доли в квартире. Также он подозревается в 15 эпизодах мошенничества.