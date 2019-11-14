Благовещенск, , 06:22 — REGNUM Экипаж ГИБДД, первым подъехавший к зданию колледжа в Благовещенске, был обстрелян из дробовика, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Перестрелка R77.fssprus.ru

Читайте также: В Приамурье студент устроил стрельбу в колледже

При этом один сотрудник полиции, как пишут местные паблики, был ранен. После этого ответным огнём стрелок был ранен, после чего, очевидно, закрылся в одной из аудиторий колледжа и покончил с собой.

Как сообщало ИА REGNUM, студент 4 курса Амурского колледжа принёс с собой в учебное заведение ружьё и открыл огонь по сокурсникам.