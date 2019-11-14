Рамалла , , 06:11 — REGNUM 32 человека погибли в результате ударов, совершенных ВВС Израиля по территории сектора Газа. Об этом 14 ноября сообщает AFP со ссылкой на палестинские власти.

Авиаудар U.S. Marine Corps

В числе жертв оказались трое подростков. Еще шесть погибших являлись членами одной семьи.

Как сообщало ИА REGNUM, число ракет, выпущенных из сектора Газа с утра 12 ноября по израильской территории, достигло 360 единиц.

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