Хабаровск, , 06:05 — REGNUM Месячная норма осадков выпала за одну ночь с 13 на 14ноября в Хабаровском крае, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Особенно обильные осадки — снегопад — отмечены на побережье Татарского пролива, в Ванинском и Советско-Гаванском районах. Там выпало до 40 мм осадков. Это, по данным Дальневосточного гидрометцентра, почти месячная норма осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, паромная переправа Ванино — Холмск закрыта из-за непогоды и шторма в Татарском проливе. Из-за плохих погодных условий прервано морское сообщение между Сахалином и Курилами.