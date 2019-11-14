Якутск, , 05:59 — REGNUM В Якутске, поздним вечером 13 ноября жителей дома встревожили выстрелы в одном из подъездов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации полицейских Якутска, сообщение о стрельбе в МВД поступило поздним вечером.

«Прибывшие на место происшествия оперативники задержали 35-летнего мужчину, у которого был изъят травматический пистолет. На момент задержания стрелок был в сильном алкогольном опьянении», — пояснили в полиции.

Пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске студент 4 курса колледжа стрелял в сокурсников.