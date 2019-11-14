Благовещенск, , 05:56 — REGNUM Из троих пострадавших при стрельбе в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства один человек погиб, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По сообщениям местных пабликов, после звуков выстрелов, слышимых внутри здания колледжа, скорая помощь увезла в медучреждения несколько человек.

«По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек, пострадали трое. На месте работают врачи и фельдшеры скорой помощи», — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Приамурья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства один из студентов открыл огонь из ружья по сокурсникам.