Благовещенск, , 05:34 — REGNUM Студент благовещенского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства принёс в учебное заведение огнестрельное оружие и открыл стрельбу, сообщает 14 ноября РЕН-ТВ.

По первой информации, стрельба велась на третьем этаже заведения. После этого молодой человек свёл счеты с жизнью.

Инцидент подтвердили в пресс-службе областного правительства, однако подробности сообщать не стали.

В соответствии с сообщениями в местных СМИ, молодой человек взял заложника, а стрельба велась, предположительно, из дробовика.

В настоящее время здание колледжа оцеплено полицией. Предположительно стрелявший был студентом четвертого курса.