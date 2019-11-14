Михайловский район, , 05:24 — REGNUM В суд передано дело водителя, который управляя перегруженной фурой разрушил автомобильный мост, в результате чего погибли молодая женщина и её трёхлетняя дочь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно ч. 5 ст. 264 УК РФ, по которой обвиняется водитель, виновному может грозить до 7 лет лишения свободы. Тем не менее, в этом деле не всё так просто. За четыре месяца до трагедии мост был обследован специалистами КГКУ «Примуправтодор», которые выявили ряд серьёзных нарушений, в числе которых было критическое разрушение бетона свай опор мостового сооружения, ремонт которых не производился в течение 22 лет, при этом мост не был закрыт для проезда.

Как сообщало ИА REGNUM, происшествие случилось год назад в районе села Осиновка, где рухнул мост через одноимённую реку в момент, когда по ней проезжала фура, гружёная 53 тоннами картофеля. При падении конструкции моста фура придавила автомобиль, следующий за ней, не выдерживающий установленную безопасную дистанцию, в результате чего находящиеся в салоне легковушки люди погибли.