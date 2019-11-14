Чита, , 04:47 — REGNUM Микроавтобус столкнулся с двумя грузовыми автомобилями на федеральной трассе в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

ДТП 06.мвд.рф

Сообщается, что ДТП произошло на 108-м километре автотрассы Чита — Забайкальск. Водитель микроавтобуса столкнулся со стоящим у дороги грузовиком, после чего его выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с еще одним грузовым автомобилем Зил-130. В результате аварии погибли шесть человек в салоне микроавтобуса, еще трое получили травмы. Отмечается, что детей среди пострадавших не было. Всех пострадавших госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября пассажирский микроавтобус вылетел с трассы Селихино — Николаевск-на-Амуре в Хабаровском крае. В результате аварии пострадали восемь человек, одного из них госпитализировали.

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