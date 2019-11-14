Южно-Сахалинск, , 04:52 — REGNUM Сотрудники пограничной службы ФСБ РФ на Сахалине обнаружили в Корсакове нелегальный цех по переработке и хранению ценного биоресурса — трепанга. Организовали цех двое иностранных граждан, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным силовиков, предварительный ущерб государству оценен в 3,5 млн рублей. В подпольном цехе обнаружено более 5 тыс. экземпляров ценного моллюска, а также оборудование, необходимое для его варки, сушки и хранения.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке фирму оштрафовали на 24 млн рублей за незаконные операции с красной икрой.