Владивосток, , 04:33 — REGNUM В Приморье дорожные службы встретили сильнейший снегопад на своём посту: техника вышла на улицы вечером 13 ноября, с началом разгула стихии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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В центральных и северных районах края бригады дорожников устраняют последствия снегопада, обрушившегося ночью 13−14 ноября на Приморье, техника «Примавтодора» вышла на краевые дороги с вечера, с самым началом снегопада. Всего в Приморье специализированное предприятие имеет 190 комбинированных дорожных машин, 137 грейдеров и 55 тракторов со снегоочистительным оборудованием. Эта техника распределена по всему Приморскому краю. На складах имеется необходимый запас песко-солевой смеси и реагентов, рассказали в пресс-службе.

«Техника, работавшая с 22:00 в южных районах Приморья, уже завершила работу. Перевалы и опасные участки обработаны песко-солевой смесью. Уборка дорог от снега продолжается в центральных и северных районах, где выпал наибольший объём осадков», — рассказали в «Примавтодоре».

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики загодя предупредили граждан о приближении сильного снегопада — ожидалось выпадение значительного количества осадков при сильном ветре.