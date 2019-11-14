Хабаровск, , 03:51 — REGNUM Пассажирский микроавтобус вылетел с трассы Селихино — Николаевск-на-Амуре в Хабаровском крае. В результате ДТП пострадали 8 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщает СУ СКР по Хабаровскому краю, водитель автобуса не справился с управлением. Рейс был коммерческим. В настоящее время следователи проверяют, имел ли водитель автобуса лицензию на перевозку пассажиров. Пострадавшим оказана медицинская помощь, одна женщина госпитализирована, остальные будут лечиться амбулаторно.

Как сообщало ИА REGNUM, первый же снегопад привел к массовым ДТП в Хабаровском крае. Особенно много их произошло на федеральных трассах. В 9 авариях пострадали 9 взрослых и один ребёнок.